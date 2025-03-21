Gelecek Partisi’nden Türkiye İçin Yeniden Yapılanma Çağrısı

GÜZELDÜLGER’İN DEĞERLENDİRMELERİ

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldülger, Türkiye’nin siyasi ortamı ve gündemdeki önemli konular üzerine düşüncelerini aktardı. Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden soruşturmalar, kayyum atamaları ve muhalefete yönelik operasyonlar hakkında açıklamalarda bulunan Güzeldülger, Türkiye’nin acilen yeni bir başlangıç yapması gerektiğine vurgu yaptı.

KURUMLARIN YIPRANMASI VE YENİDEN YAPILANMA GEREĞİ

Güzeldülger, Türkiye’deki devlet kurumlarının uzun yıllar içinde yıprandığını ve bu durumun ciddi bir yeniden yapılanma gerektirdiğini ifade etti. “Türkiye’nin bir beyaz sayfa açmaya ihtiyacı var, kurumlar oldukça yıprandı” diyen Güzeldülger, rant düzeninin ülke genelinde yaygınlaştığını ve bu duruma karşı mücadele edecek siyasi iradenin AK Parti’de yer almadığını savundu.

İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SORUŞTURMALARIN HUKUKİ YANLARI

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalar da Güzeldülger’in gündemindeydi. İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden bu yana benzer soruşturmaların mevcut olduğunu hatırlatan Güzeldülger, savcılık tarafından yapılan soruşturmanın hukuki bir süreç olduğunu belirtti. Ancak bu tür adımların muhalefeti terbiye etmeye yönelik bir operasyon olarak değerlendirildiğini söyledi.

KAYYUM ATAMALARI VE MUHALEFETİN STRATEJİK ADIMLARI

Kayyum atamaları konusunu da değerlendiren Güzeldülger, şehir uzlaşısı temelinde kayyum atanmasının olası olduğunu dile getirdi. CHP’nin bu duruma duygusal bir yaklaşım sergilemesinin siyasi anlamda çözüm sunmayacağını vurguladı. Güzeldülger, muhalefetin bu meselede daha stratejik adımlar atması gerektiğini ifade etti.