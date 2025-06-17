Gelecek Sezon Başarı İçin Ayrılıklar

GALATASARAY BASKETBOL TAKIMINDA AYRILIK

Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa’da başarılı hedefler peşinde koşan Galatasaray Basketbol Takımı, Göksenin Köksal’ın ardından bir önemli ayrılık daha yaşamış durumda. Kulüp, Sadık Emir Kabaca ile olan sözleşmenin sona erdiğini duyurdu.

SADIK EMİR KABACA’YA TEŞEKKÜR

Kulübün resmi web sitesinde yapılan açıklamada, “Teşekkürler Sadık Emir Kabaca. 2021-2022 sezonunda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı kadrosuna dahil olan Sadık Emir Kabaca, sarı kırmızılı formamız altında geçirdiği süre boyunca gösterdiği mücadele ile kulübümüze hizmet etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak, takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyor; profesyonel kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY’DA Geçen SEZON PERFORMANSI

Milli oyuncu, geçtiğimiz 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla tam 29 resmi maçta sahaya çıkarak önemli bir performans sergiledi.