Gelecek Yılda 456 Bin Hektar Toplulaştırma

ARAZI TOPLULAŞTIRMADA HEDEFLER BELİRLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinesinde yapılan çalışmalar ile önümüzdeki yıl 456 bin hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmasına yönelmek ve 464 bin hektar alanda tescil işlemlerinin tamamlanması hedefleniyor. Geçen yıl itibarıyla 24 milyon hektar tarım arazisinin 16,7 milyon hektarı ekili, 2,8 milyon hektarı nadasa bırakılmış, 712 bin hektarı sebze yetiştirilmiş, 3,7 milyon hektarıysa meyvecilik, bağcılık ve zeytin için ayrılmış alanlardan oluştu. Bakanlığın öncülüğünde yürütülen projelerde, tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanılması amacıyla arazi kullanım planlarının tamamlanması, toprak veri tabanının oluşturulması, erozyonla mücadele faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, karbon salımını azaltacak toprak işleme yöntemlerinin yaygınlaştırılması, toprakların organik madde içeriklerinin artırılması ve toprak yönetiminde koordinasyonun güçlendirilmesi öncelikli konular arasında yer alıyor.

ARAZİ KULLANIM PLANLARI HAZIRLANIYOR

Yıllık programda arazi toplulaştırma çalışmaları önemli bir yer kaplıyor. Çok parçalı arazi yapısından kaynaklanan küçük tarım parsellerinin uygun boyuta getirilmesi amacıyla hızlanan arazi toplulaştırma çalışmalarında, toplulaştırması tamamlanan alanın bu yıl sona ermeden 9,9 milyon hektara, tescili tamamlanmış alanların ise 7,6 milyon hektara ulaşması bekleniyor. Gelecek yıl için 456 bin hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının başlatılması ve 464 bin hektarda tescil işlemlerinin tamamlanması planlanıyor. Kentleşme ve sanayileşme gibi tarım dışı sektörlerden gelen talepler doğrultusunda arazi ihtiyacı giderek artarken, tarım, orman, çayır ve mera alanlarındaki koruma-kullanma dengesinin sağlanabilmesi için arazi kullanım planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar hızlandırıldı. Bu bağlamda, arazi kullanım planlarının hazırlanması amacıyla 941 bin hektar alanda detaylı toprak etütleri ve haritalama çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Üretim planlamasıyla tarımda yeni bir dönem başlıyor. Bakanlık tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’nin 22 Ağustos tarihli sayısında yayımlanan yönetmelik ile işlenmeyen tarım arazilerinin durumu hakkında adımlar atıldı. Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olan ve üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerinin, Bakanlık tarafından tarımsal üretim amacıyla sezonluk olarak kiraya verilmesi düzenlemesi bu kapsamda hayata geçirildi. Uygulamanın yeni yılda artarak devam etmesi bekleniyor.