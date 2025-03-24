Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen Gözaltında

GÖZALTINA ALINMA NEDENİ

Isparta’nın Gelendost ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen gözaltına alındı. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Özmen ile birlikte beş şüpheli için gözaltı işlemleri yapıldı.

SÜREÇ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bugün yaptığı operasyonda, Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ile birlikte beş şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemlerinin uygulandığı belirtildi. Soruşturma hakkında resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama gelmediği ifade edilirken, sürecin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den başkan seçilmiş ve sonrasında partisinden istifa ederek bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam ediyordu. Gözaltına alınma süreci, Özmen’in görevine ve siyasi durumu ile ilgili merakları artırıyor.