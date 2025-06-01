Gelendost’ta 100 Kişi Sorgulandı

YOL UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Isparta’nın Gelendost ilçesinde düzenlenen yol uygulamasında 100 kişi sorgulandı ve 43 araç denetlendi. 2 araca ise idari para cezası kesildi.

EMNİYET EKİPLERİ DENETİM YAPTI

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Gelendost ilçesinde, Konya–Isparta Karayolu üzerinde geçtiğimiz gün saat 14.30 ile 15.30 arasında yol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde ekipler, 100 şahsı sorguladı ve 43 aracı kontrol etti. Yapılan denetimlerde, trafik kurallarına uymayan 2 araca idari para cezası uygulandı.