Geleneksel 1905 GSYİAD İftarı İstanbul’da Düzenlendi

GALATASARAY CAMİASI BİR ARAYA GELDİ

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSYİAD) geleneksel iftarı, sarı-kırmızılı camianın bir araya gelmesini sağladı. Bu özel etkinlik, İstanbul’daki bir otelde gerçekleştirildi. İftara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eski Başkan Adnan Polat, Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan, GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, teknik direktör Okan Buruk, kulüp yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldı.

SEZON SONU MÜJDELERİ YOLDA

İftarda bir konuşma yapan Dursun Özbek, zorlu bir sezondan geçtiklerini vurguladı. Özbek, “Bu güzel ayın hem takımımız hem de bizler için hayırlı olmasını diliyorum. Çok zor bir sezonun sonuna geliyoruz. Mücadelemiz sadece saha içinde değil, onun dışında da çetin geçiyor. Sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var” dedi. Galatasaray’ın finansal yapısını sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Özbek, “Yakında vereceğimiz müjdeler var. 26 Nisan’daki genel kurulumuzda bunların bir kısmını açıklayacağız” şeklinde konuştu.

TESİSLERE YATIRIM ÖNEMLİ

Dursun Özbek, Galatasaray’ın sportif alanda dünya markası olduğunu kaydederek, “Tesislerimizde eksiklik var. Futbolla ilgili A Takımı’nın yerleşkesini bitirdik. Kemerburgaz’da sağladığımız iki saha için GSYİAD Başkanı ve üyelerine teşekkür ederim. Kemerburgaz’a yapmamız gereken akademi binası ve ona hizmet edecek 4 sahayı inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, taraftarların desteğinin önemine dikkat çekti.

KENETLENME VURGUSU

Başkan Özbek, “25. şampiyonluğa giderken herkese şunu tavsiye ediyorum; sataşmalar, algı yapma peşinde koşmalar en üst seviyede, bunlara aldırmayın” diyerek, destek olmanın önemini vurguladı. 2017 yılındaki başkanlık dönemine atıfta bulunarak, “O yıl ‘Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız’ demiştim. Gerçekten de o yolda ilerliyoruz” şeklinde görüşlerini belirtti.

İftarda bulunan GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ise, katılımlar için teşekkür ederek, bu iftarın birlik ve beraberliği yansıttığını dile getirdi. Sancaktar, “Kulübümüz bu yıl hiç olmadığı kadar talihsiz saldırılara ve haksızlıklara maruz kalmaktadır. Tek yürek olarak zorlukların üstesinden geleceğiz ve yönetim, futbolcu ve taraftar ele ele vererek zafere ulaşacağız. Unutmayalım, mayıslar bizimdir” diyerek olumlu bir mesaj verdi.

Bu etkinlik, Galatasaray camiasının yılmadan birbirine destek olmasının ve birlikte hareket etmenin önemini hatırlatması açısından büyük bir anlam taşıdı.