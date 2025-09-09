Geleneksel Finans Ve Blockchain Teknolojisi Birleşiyor

GELENEKSEL FİNANSMAN VE BLOCKCHAIN ARASINDAKİ SINIRLAR KALKIYOR

Geleneksel finans dünyası ile Blockchain teknolojisi arasındaki engeller giderek ortadan kalkıyor. Nasdaq’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu teklif, menkul kıymet piyasalarında önemli bir dönüşüm sürecinin başlayabileceğini gösteriyor. Nasdaq’ın önerdiği model, yenilikçi bir yaklaşım taşıyor. Tokenize edilmiş hisseler, dayanak varlıklarıyla tam denklik prensibi üzerinden işlem görecek. Bu durum, yatırımcıların eşit hak ve ayrıcalıklara sahip olmalarını sağlıyor.

MERKEZİ TAKAS VE TOKENİZASYON

Merkezi takas altyapısının hazır hale gelmesi durumunda, işlemler zincir üzerinde gerçekleştirilebilecek. Merkezi saklama kuruluşu olarak DTC’nin bu yeni modeli desteklemesi hedefleniyor. Wall Street’in tokenizasyona olan ilgisi hızla artıyorken, finansal hizmet devi Citadel Securities gibi büyük oyuncular da benzer yaklaşımları benimsiyor. Ayrıca, Trump yönetiminin kripto dostu politikaları bu gelişmeleri daha da hızlandırıyor. Kongre üyeleri ise tokenize varlıkların düzenleyici çerçevesini belirleyen mevzuatlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.