Geleneksel Kardüz Yayla Şenliği Park’ta

GELENEKSEL KARDÜZ YAYLA ŞENLİĞİ YENİ MEKÂNDA DÜZENLENDİ

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 23-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Geleneksel 88. Kardüz Yayla Şenliği, bu yıl farklı bir konumda yapıldı. Orman yangınları sebebiyle alınan önlemler doğrultusunda, etkinlik yayla yerine Gölyaka Kültür Park’ta düzenlendi. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleşen şenlikte, birçok sanatçı sahne aldı ve katılımcılar iki gün boyunca müzik ve eğlence ile dolu bir zaman geçirdi.

VALİ SELÇUK ASLAN’DAN TEŞEKKÜR VE YENİ PROJELER

Şenlikte konuşan Vali Selçuk Aslan, bu yıl güvenlik ve çevresel sebeplerden dolayı etkinliğin yaylada değil parkta düzenlendiğini belirtti ve katılımcılara teşekkür etti. Ayrıca Gölyaka Kültür Park’a ulaşımı kolaylaştıracak projeleri duyurdu. Vali Aslan, mevcut yolun konforunun artırılacağını ve yeni yapılacak köprü sayesinde Düzce’den parka daha kısa sürede ulaşım sağlanacağını ifade etti.

GÖLYAKA KÜLTÜR PARK’TA GELECEKTE DAHA RAHAT ETKİNLİKLER

Şenlik, Düzce halkına keyifli anlar sunarken, önümüzdeki yıllarda Gölyaka Kültür Park’ta daha erişilebilir bir etkinlik alanı oluşturulacağı mesajını da verdi. Etkinlik, aynı zamanda bölgedeki sosyal yaşamı canlandırmayı ve halkın bir araya gelmesini sağladı.