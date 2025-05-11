Geleneksel Okçuluk Yarışması Kütahya’da Gerçekleşti

GENÇ SPORCULAR KÜTAHYA’DA BULUŞTU

Geleneksel Türk sporlarından biri olan okçuluk, Kütahya’da genç şampiyon adaylarını bir araya getirdi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Okullar Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Müsabakaları, Germiyan Okçuluk Tesisleri ve Kütahya Ok Meydanı’nda yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Yaklaşık 700 sporcu, 17 ilden gelen katılımcıların mücadele ettiği organizasyonda, Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve AWB kategorilerinde dikkat çekici rekabetler yaşandı. Yarışmalar sonucunda ferdi ve takım olarak ilk dört dereceyi elde eden sporcular, Türkiye finaline katılma hakkı kazandı.

ETKİNLİK HAZIRLIKLARI VE GELECEK PLANLARI

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Erduğan, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Federasyonumuzun uhdesinde olan Kütahya Ok Meydanı’ndayız. Gençlik ve Spor İl Müdürümüzün düzenlediği bu önemli yarışmada 17 ilden yaklaşık 700 sporcu yer aldı. Temmuz ayında burada Türkiye Şampiyonası yapılacak. Yarışmalar sonrası bu büyük organizasyona hazırlanacağız. Kütahya, Türkiye’deki 90 ok meydanından birine ev sahipliği yapıyor. 15 yıldır bu topraklarda Geleneksel Türk Okçuluğu için emek veriyoruz. Tarihi 1521 yılına dayanan Miralay Mahmut Ağa ve Sinan Subaşı’nın menzil taşlarının bulunduğu bu alanda yarışmaları gerçekleştirmek ayrıca anlamlı. Bugün çocuklarımızla adeta bir çiçek bahçesindeyiz, çok mutluyuz.” diyerek organizasyonun önemine vurgu yaptı.

YÜKSEK KATILIM VE HEDEF 5’İNCİ ŞAMPİYONLUK

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yusuf Tuyan da organizasyona dair şu sözleri sarf etti: “Müsabakalara katılım çok yüksek oldu. Ferdi ve takım olarak ilk 4’e giren sporcular Türkiye finalinde ilimizi temsil edecekler. Kendilerine şimdiden başarılar diliyoruz.” Etkinliğe katılan iller arasında Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Zonguldak, Karabük, Yalova, Kütahya, Konya, Ankara, Afyonkarahisar ve Bolu yer aldı. Bu yüksek katılım, okçuluk sporuna olan ilginin ve desteklerin arttığını göstermesi bakımından oldukça önemlidir.