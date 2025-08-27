GELENEKSEL OYUN TIRI SİİRT’TE ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından başlatılan “Geleneksel Oyun Tırı”, Siirt’te çocuklarla bir araya geldi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinlik alanında minikler, mangala, onikitaş, halat çekme ve kocaayak oyunu gibi çeşitli geleneksel oyunları oynadı. Bu oyunlar aracılığıyla hem eğlenceli vakit geçirdi hem de kültürel değerleri yaşatmış oldu. Ailelerin de yoğun katılım gösterdiği programda, oyun tırında bulunan eğitmenler çocuklara geleneksel oyunları tanıttı.

KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASI AMAÇLANIYOR

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Koordinatörü Gülyeter Yaşar, organizasyonun hedefinin kültürel miras olan geleneksel oyunları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti. Yaşar, “2 Mayıs’ta Ankara’da geleneksel oyunlar şenliği yaparak, 10 deprem bölgemize bir tır dolusu mutluluğu taşımak için yola çıktık. Temel gayemiz, kültürel mirasımız olan oyunlarımızı hem yaşatmak hem de aktarmaktır. Yetişkinlerin geçmişine gittiği, çocukların da gelecekle bağ kurduğu bir köprü olabilmek istiyoruz. Şu an 27. şehirdeyiz, Siirt’teyiz. Şimdiye kadar 72 bin 400 çocuğa ulaştık. Gayemiz daha fazlasına ulaşmak. Alanımızda oniki taş, mangala, halat çekme, aşık atma, çuval yarışı gibi birçok oyunumuz var. Hem yetişkinler hem de çocuklar birlikte keyifli vakit geçiriyor” dedi.

ÇOCUKLARDAN OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER

Etkinliğe katılan çocuklardan Yusuf Atkan, “Burada birbirinden güzel oyunlar oynadık. Arkadaşlarımızla güzel vakit geçirdik. Geleneksel oyunları oynatanlara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Zeynep Ada Özçiftçi de, “Bugün buraya oyun tırları geldi. Yeni arkadaşlarla yarışmalar yaptık, çok mutlu oldum. Oyun tırını getirenlere teşekkür ederiz” şeklinde duygularını dile getirdi. Geleneksel Oyun Tırı’nın farklı şehirleri de ziyaret edeceği bilgisi verildi.