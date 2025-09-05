Geleneksel Oyunlar Tırı Ağrı’daydı

GELENEKSEL OYUNLAR TIRI AĞRI’DA ETKİNLİK DÜZENLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Spor Federasyonu tarafından gelecekteki nesillere kültürel mirası aktarmak için hayata geçirilen “Geleneksel Oyunlar Tırı”, bu kez Ağrı’da çocuklarla buluşuyor. Ağrı’da Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, öğretmenler ile çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR GELENEKSEL OYUNLAR OYNADI

Etkileşimli bir deneyim sunmayı hedefleyen etkinlikte, çocuklar halat çekme, mangala, mas güreşi ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunları oynadı. Alanda kurulan oyun stantları, çocukların hem eğlenmesini hem de geleneksel oyun kültürünü yakından tanımasını sağladı. Ayrıca etkinlikte, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerini destekleyici çeşitli aktiviteler de düzenlendi. Etkinliğe katılan aileler, çocuklarının heyecanına ortak oldu ve gün boyunca keyifli anlar geçirildi.

GELENEKSEL OYUNLAR TIRI YOLA DEVAM EDİYOR

Gün boyunca süren etkinliklerde çocukların eğlenceli anlar yaşadığı dikkat çekti. Türkiye’nin farklı şehirlerini dolaşan Geleneksel Oyunlar Tırı, Ağrı’daki programının ardından diğer illerdeki öğrencilerle buluşmak üzere yoluna devam edecek.