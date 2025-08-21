Geleneksel Oyunlar Tırı, Muş’ta eğlence sundu

GELENEKSEL OYUNLAR TIRI MUŞ’TA ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Muş’ta çocuklarla bir araya geldi. Merkezdeki Göletli Park’ta konuşlandırılan Tırda toplanan çocuklar, çeşitli geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu. Burada kurulan parkurda halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi aktiviteleri deneyimleyen çocuklar, eğlencenin tadını çıkardı.

ETKİNLİĞİ GÖZLEMLEYEN YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Alanda çocuklarla birlikte oyun oynayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, basın mensuplarına etkinliklerle ilgili heyecanlı olduklarını aktardı. Geleneksel Oyunlar Tırı’nın çocuklar ve gençlere hizmet ettiğini belirten Kılıç, “Çocuklarımız ve gençlerimiz burada geçmişten geleceğimize gelen geleneksel oyunlarımızı deneyimleyecekler. Birçok geleneksel oyun burada tecrübe edildi. Federasyonumuza ve Gençlik Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tırımız 81 ilimizi gezerek, gençlerimize geleneksel oyunlarımızı ulaştırıyor.” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARDAN EĞLENCELİ YORUMLAR

Çocuklardan Eslem Ravza Saysal, “Çok eğlendim. Mangala oyunu oynadım ve survivor parkuruna katıldım. Ayrıca çuval yarışı ve geleneksel oyunların çoğuna katıldım. Yüzümü boyadılar. Hepsi de gerçekten çok eğlenceliydi.” dedi. Diğer bir çocuk Kerem Aden Yaldız ise, “Burada arkadaşlarımla güzel vakit geçirdim. İlk defa geleneksel oyunlar oynadım. Çok güzeldi. Herkese teşekkür ederim.” şeklinde ifade etti.