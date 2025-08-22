Geleneksel Oyunlar Tırı Muş’ta Eğlence Sunduruyor

GELENEKSEL OYUNLAR TIRI MUŞ’TA ÇOCUKLARA UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun başlattığı “Geleneksel Oyunlar Tırı”, 81 ili gezmek üzere yola çıktı ve 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Muş’a ulaştı. Merkez Göletli Park’ta kurulan tırda bir araya gelen çocuklar, halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi geleneksel oyunları oynama şansı buldu. Parkurda eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMALAR

Etkinliğe katılarak çocuklarla oyun oynayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Geleneksel Oyunlar Tırı’nın gençlerin hizmetine sunulduğunu vurgulayarak, “Amacımız kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak” ifadelerini kullandı. Müdür Kılıç, “81 ili gezen oyun tırını Muş ilimize getirip halkımıza hizmet sunduk. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu öncülüğünde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle bugün oyun tırımız Muş’a geldi ve halkımızla buluşturuldu. Amacımız, atalarımızdan gelen oyunları gençlerimizle, çocuklarımızla ve halkımızla yeniden tanıştırmak ve bu kültürü yaşatmak. Bu oyunların içerisinde mas güreşinden dokuztaş oyununa, suel yarışına kadar birçok geleneksel oyunumuz bulunmaktadır. İnanıyorum ki Muş halkı bu oyunları çok sevecek ve mutlu olacaktır. Tüm halkımızı bu oyunlara katılmaya, oyunlarla buluşmaya davet ediyorum. Geleneksel Oyun Tırı 3 gün boyunca Malazgirt’te etkinlik alanında vatandaşlarımıza hizmet verecek” şeklinde konuştu.