Geleneksel Sporlar İlgi Artırıyor

ETNO SPOR FORUMU’NDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Rusya’nın St. Petersburg kentinde devam eden 7. Etno Spor Forumu’na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geleneksel sporlarla ilgili önemli yatırımlar yaptıklarını vurguladı. Bakan Bak, “Etno spor, gençlerin geleneksel sporlara ilgisini artırıyor” ifadesini kullandı. Forum, “Geleneksel Sporların İhyası” temasıyla 75 ülkeden katılımcıları ağırlarken, Bakan Bak, organizasyonun kültürel çeşitliliği tanıtma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

GELENEKSEL SPORLAR İÇİN FEDERASYONLAR

Bakan Bak, Türkiye’nin geleneksel sporlar için dört federasyona sahip olduğunu kaydederek, “Dört federasyonumuz bu işlerle uğraşıyor. Geleneksel güreşler, atçılık, okçuluk ve geleneksel sporlar… Ayrıca Türkiye bu alanda zengin bir potansiyele sahip” dedi. UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesine giren yağlı güreş ve okçuluk gibi önemli adımlara işaret eden Bakan Bak, genç nesillere geleneksel sporların aktarılmasının gerekliliğine değindi.

SPOR ORGANİZASYONLARI VE YATIRIMLAR

Bakanlık olarak geleneksel sporlara yönelik desteklerin sürdüğünü belirten Bak, Türkiye’de yaklaşık 300 yağlı güreş organizasyonu yapıldığını, bu organizasyonların renklilik kattığını vurguladı. “Gerçekten çok renkli geçiyor. İnsanlarımız saatlerce güneşin altında başpehlivanların gösterisini bekliyor” diyen Bakan Bak, cirit gibi geleneksel oyunların farklı illerde aktif olarak oynandığını ifade etti.

DÜNYA GÖÇEBE Oyunlarına İLGİ ARTMAKTA

Dünya Göçebe Oyunları’nın artan ilgiyle duyurulduğuna dikkat çeken Bakan Bak, son organizasyonların Katılım açısından başarılı geçtiğini söyledi. Bakan Bak, dünyadaki gelenekleri tanıtma çabalarına da atıfta bulunarak, bu organizasyonların öneminin altını çizdi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER VE SPOR TURİZMİ

Forum kapsamında Rus, Kazak ve Belaruslu meslektaşlarıyla yaptığı ikili görüşmeleri paylaşan Bakan Bak, Rusya’nın spor altyapısından faydalanma amacını vurguladı. Spor turizmine de özel bir önem verdiklerini ifade eden Bakan Bak, “Türkiye, turizm geliri yüksek olan bir ülke” şeklinde konuştu.

İki gün sürecek forum, oturumlar ve paneller ile geleneksel sporların geleceğine ışık tutacak. Etkinliğe, 41 ülke ve 75 farklı ülkeden devlet yetkilileri, spor bakanları, federasyon temsilcileri ve akademisyenler katılıyor. Forumda, geleneksel sporların gelişimi ve sürdürülebilirliği ele alınacak çeşitli paneller düzenlenecek.