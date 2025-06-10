Geleneksel Sülük Tedavisi Kalp Krizine Karşı

ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMİ OLARAK SÜLÜK TEDAVİSİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (GETAT) uygulanan sülük tedavisi, kalp krizi riskine karşı alternatif bir çözüm sunuyor. ‘Hirüdoterapi’ olarak bilinen bu tıbbi sülük tedavisi, kardiyovasküler hastalıklar, kanser hücrelerinin tedavisi, immün sistemin düzenlenmesi, romatizmal hastalıklar ve eklem ağrıları gibi çeşitli sağlık sorunları için geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında önemli bir yöntem olarak öne çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ruhsat almış olan ilk üniversite olarak, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, yetiştirdiği sülüklerle özellikle COVID-19 sonrası artan kalp krizi riskine karşı alternatif bir tedavi sağlıyor.

ÇİFTLİKLERDE ÜRETİLEN SÜLÜKLERİN ÖNEMİ

GETAT Müdürü Prof. Dr. Salih Mollahaliloğlu, merkezde Sağlık Bakanlığı’nın 2014 yılında belirlediği mevzuata göre kupa tedavisi, sülük tedavisi, akupunktur ve benzeri yaklaşık 14 alanda destekleyici tedavi uyguladıklarını belirtiyor. Mollahaliloğlu, “Sülüklerin doğadan toplanması yerine çiftliklerde üretilmesi gerekmektedir. Doğadan toplandığında hem doğal popülasyon azalıyor hem de hastalık taşıma riski doğuyor. Bu açıdan çiftliklerde üretilen sülüklerin kullanılması önemlidir” diyor.

SÜLÜK ENZİMLERİNİN FAYDALARI

Prof. Dr. Mollahaliloğlu, halk arasında “sülüğü bırakın, o kendi rahatsızlığı bulur” inancının doğru olmadığını aktarıyor. “Sülük, kanın fazla olduğu yerleri bulup orayı emiyor. Akupunktur noktalarına odaklanarak tedavi sağlıyoruz. Sülük tedavisi, koruyucu sağlık hizmeti kapsamında da önemli. Kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirmek için yılda iki kez sülük tedavisi faydalı olabilir. COVID sonrasında kalp krizi ve pıhtılaşma sorunları arttı. Sülük içerisinde bulunan enzimler, kanın pıhtılaşmasını engelleyerek kalp krizinde önemli bir rol oynuyor” diyor.

AĞRI GİDERİCİ ÖZELLİKLERİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi GETAT’ta çalışan Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Ayhan ise, üniversitenin Çubuk yerleşkesindeki tıbbi sülük üretimi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi veriyor. Ayhan, “Tıbbi sülükler, ısırdıkları bölgede bir miktar sıvı bırakarak kan emmeden önce birçok bioaktif bileşen içeriyor. Bu bileşenler antikoagülan, kan sulandırıcı, kas gevşetici ve ağrı giderici özellikler taşıyor. Sülük, tedavi uygulanan bölgelerde ödem ve şişlikleri de azaltıyor” diyor.

KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Ayhan, son çalışmalarında sülük enziminin immün sistemi düzenlediğini ve otoimmün hastalıkların kontrol altına alınabileceğini vurguluyor. “Kanser hücrelerine uyguladık ve başarılı sonuçlar aldık. Enflamasyonu etkili bir şekilde baskılıyoruz. Sülük tedavisi gelecekte daha fazla öne çıkacak. Sülüğü görünce rahatsız olan bazı kişiler için sülüğün salgısını toz haline getiriyoruz. Biyoteknolojik alanda bu konuda iyi sonuçlar elde ettik” diye ekliyor.