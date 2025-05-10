Geleneksel Türk Okçuluğu Mücadele Başladı

GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU MÜSABAKALARI BAŞLADI

Gümüşhane’de iki gün boyunca sürecek Geleneksel Türk Okçuluğu grup müsabakalarında toplamda 400 sporcu yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının okul sporları faaliyet programı çerçevesinde gerçekleştirilen bu organizasyon, gençler için yıldızlar ve küçükler kategorilerinde düzenleniyor. Müsabakalar, Yeni Şehir Stadyumu’nda başlamış durumda.

SÜRECEK YARIŞMALARDA DİKKAT ÇEKİCİ HAKAN

İki gün boyunca devam edecek müsabakalarda, 14 farklı ilden 400 sporcunun yarışacağı bildiriliyor. Geleneksel Türk Okçuluğu Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Yıldırım, bu müsabakalarda kategorilerinde ilk dörtte yer alan sporcuların, gelecek ay Sivas’ta düzenlenecek olan final yarışmalarına katılmaya hak kazanacağını açıklıyor.