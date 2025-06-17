Geleneksel Türk Okçuluğu Sivas’ta Başladı

ŞAMPİYONA BAŞLADI

Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası, Sivas’ta 550 sporcunun katılımıyla start aldı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programına dahil olan bu şampiyona, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleşiyor. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, 4 Eylül Spor Vadisi’nin atletizm sahasında düzenleniyor. 35 ilden gelen 550 sporcu, 3 ayrı kategoride ödül almak için mücadele ediyorlar ve final müsabakalarıyla birlikte yarın sona erecek.

ORGANİZASYONUN AMACI

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Sivas İl Temsilcisi Muhammed Selvi, “Türkiye’nin en önemli organizasyonuna Sivas’ta imza atıyoruz. 35 ilden 550 sporcumuzu Sivas’ta ağırlıyoruz. Bu organizasyonda amacımız; spor, yarışmak ve madalya almak ama bizim için köklerimizden geleceğe bu kültürü yaymak ve hedeflemek” diye belirtiyor. Selvi, “Biz bu işi geleneksel kıyafetlerle ve yaylarla yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 25 hakemimiz, 550 sporcumuz ve 35 ilimizle birlikte Sivas’ta yaklaşık bin kişi ağırlıyoruz. Sivas’ta, ağustos ayında bir Türkiye şampiyonası daha yapılacak” şeklinde ekliyor.