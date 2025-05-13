Türk Müziği Çalıştayı İstanbul’da Gerçekleşti

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın ortak projesi olan ‘Gelenekten Günümüze Türk Müziği Çalıştayı’, İstanbul’daki Palet Türk Müziği İlkokulu’nda düzenlendi. Çalıştaya Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akın katıldı. Açılış konuşmalarının ardından çalıştayda, Türk müziğinin tarihsel rolü, eğitimdeki yeri ve yeni nesillerle nasıl daha sağlam bağlar kurulabileceği üzerine çeşitli mesajlar verildi.

Önderlik Yapacak İnsanlar Yetişecek

Bilal Erdoğan, Türkiye’nin tarihsel yön arayışında olduğunu belirtti ve “Biz millet olarak herhalde 300 yıldır, herhalde Karlofça’dan beri diyebiliriz, istikametimizi arıyoruz” ifadesini kullandı. Erdoğan, Türk müziği üzerine yapılan bu çalıştayın, gelişim sürecine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Ayrıca, eğitim kurumlarının topluma yön veren yeni bir entelektüel sınıfın oluşmasına katkı sağlaması gerektiğine dikkat çekti. “Bu kurumlar etrafında şekillenen bugünkü çalıştay, bu okulu tanıtma çabalarımızın bir hülasası gibi oldu” dedi.

Müzik ve Kültür Üzerine Önemli Vurgular

Müziğin sadece sanatsal bir ifade olmadığını, aynı zamanda kültürel bir taşıyıcı olduğunu belirten Erdoğan, “Müzik, aslında müzikten çok fazlası” dedi. Ayrıca, Türk dili ve kültürü üzerine yazan rahmetli hocası Cinuçen Tanrıkorur’un eserlerini hatırlatarak, “Kimliğin, kültürün nesilden nesile aktarımında bunların sadece sembolik değil, asli taşıyıcılar olduğunu bizlere anlatmaya çalışıyordu” şeklinde konuştu. Bu bağlamda Türk müziğinin geleceği için toplumsal destek ve paylaşıma ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

Türk Müziğinin Geleceği İçin Kurumların Önemi

Bilal Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu’nun Türk müziği zincirinin önemli bir halkası olduğuna dikkat çekerek, “Türk müziği bugünlere geldiyse, yeri geldi Yenikapı Mevlevihanesi rol oynadı; yeri geldi Darülelhan rol oynadı” ifade etti. Palet Türk Müzik İlkokulu’nun, gelecekte de Türk müziği ve kültürü için hizmet edeceğine inandığını belirtti.