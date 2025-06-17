Gelibolu Açıklarında 51 Göçmen Yakalandı

GELİBOLU AÇIKLARINDA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İtalya’ya doğru giden bir yelkenli tekne içerisinde bulunan kaçak göçmenlerle ilgili bir operasyona imza attı. Elde edilen bilgilerin ardından bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki yelkenli teknede 14’ü çocuk olmak üzere toplam 51 kaçak göçmeni ve bu kişileri taşımakla suçlanan 2 göçmen kaçakçısını yakaladı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Gelibolu açıklarında yapılan bu operasyon, kaçak göçmen taşımacılığına karşı yürütülen sürdürülebilir mücadelenin bir parçası olarak öne çıkıyor. Sahil Güvenlik Botları ‘KB-24’ ve ‘KB-62’ ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anında harekete geçip durumu kontrol altına alarak, bu tür insan kaçakçılığı faaliyetlerine karşı geçici bir engel koydu. Bu olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin ne denli etkili olduğunu gösteriyor.