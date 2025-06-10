Gelibolu Bakım Merkezi Ürünler Sergiledi

EL EMEĞİ ÜRÜNLER SERGİLENDİ

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Özel Bakım Merkezi’nde ikamet eden sakinler, yaptıkları el emeği ürünlerini sergiliyor. Gelibolu Özel Bakım Merkezi’nin eğitim ve etkinlik sınıfında düzenlenen kurs, sanat eğitmeni Murat Emir tarafından verilmiş.

YENİDEN DEĞERLENDİRİLEN MALZEMELERLE ÜRETİM

Kursiyerler, eğitim süreçlerini başarıyla tamamladıktan sonra, doğal geri dönüşüm malzemeleri kullanarak el emeği göz nuru ürünler ortaya çıkarmış. Bu ürünler, Atatürk Kültür Merkezi’nin yanındaki Sanat Sokağı’nda sergilenecek.