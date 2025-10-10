Gelibolu’da Ağız Ve Diş Sağlığı Eğitimleri Başladı

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Birimi, okullarda ağız ve diş sağlığını teşvik etmek amacıyla eğitim programları uygulamaya başladı. İlk olarak Yeniköy İlkokulu ve Bolayır İlkokulu’ndaki öğrencilere ve öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, ağız ve diş sağlığının önemine dair bilgiler aktarıldı.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÜZERİNE EĞİTİM

Eğitim sürecinde, “ağız ve diş sağlığının önemi, doğru diş fırçalama teknikleri ve sağlıklı beslenmenin diş sağlığı üzerindeki etkileri” hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu. Çocuklara erken yaşta hijyen alışkanlıklarının kazandırılması hedefleniyor.

HİJYEN ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Bu kapsamda yürütülen eğitim çalışmalarının yıl boyunca farklı okullarda da devam edeceği belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Güllü Soruşturmasında Otopsi Raporu Açıklandı

Ünlü sanatçı Güllü'nün evinden düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Otopsi sonuçlarında başka birine ait DNA örneğine rastlanmadığı belirtildi.
Gündem

Öktem Cinayetinde 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de avukat Serdar Öktem'in öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 13 kişi adliyeye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gündem

AÜ Tıp Fakültesinde Gizli Kamera Soruşturması Başlatıldı

Akdeniz Üniversitesi'nde açığa alınan Prof. Dr. M.T.'nin odasında bulunan gizli kamera nedeniyle kamu görevinden çıkarılması önerildi. Disiplin soruşturması Yükseköğretim Kurulu'na iletildi.
Gündem

Dt Cloud, Türkiye’nin Yerli Bulut Çözümleri Sağlıyor

Dijital dönüşüm, kamu ve özel sektör için önemli bir odak haline gelirken, Türkiye'nin yerli bulut altyapısı "Bulut Vatan" projesi, dijital bağımsızlığı artırmayı amaçlıyor.
Gündem

2025 Skoda Superb: Konfor Ve Teknolojinin Yeni Tanımı

2025 Skoda Superb, şık tasarımı ve ferah iç mekanıyla lüks bir yaşam alanı sunarak sürüş deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Kullanıcı dostu teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.