Gelibolu’da Ağız Ve Diş Sağlığı Eğitimleri Başladı

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Birimi, okullarda ağız ve diş sağlığını teşvik etmek amacıyla eğitim programları uygulamaya başladı. İlk olarak Yeniköy İlkokulu ve Bolayır İlkokulu’ndaki öğrencilere ve öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, ağız ve diş sağlığının önemine dair bilgiler aktarıldı.

Eğitim sürecinde, “ağız ve diş sağlığının önemi, doğru diş fırçalama teknikleri ve sağlıklı beslenmenin diş sağlığı üzerindeki etkileri” hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu. Çocuklara erken yaşta hijyen alışkanlıklarının kazandırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda yürütülen eğitim çalışmalarının yıl boyunca farklı okullarda da devam edeceği belirtildi.