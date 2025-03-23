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Gelibolu’da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00 civarında Gelibolu-Eceabat yolu üzerindeki Bayırköy kavşağında gerçekleşti. Recep Çengel yönetimindeki 16 R 6611 plakalı otomobil, Bayırköy kavşağında Eceabat yönüne dönüş yaparken, Gelibolu yönünden Eceabat’a doğru ilerleyen Yunus Emre Filik’in kontrolündeki 34 LY 6618 plakalı araç ile çarpıştı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ KORKUTUCUYDU

Kaza sonrası olay yeri adeta bir savaş alanına döndü. Kaza anını gören diğer sürücüler, durumu hemen polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çarpışmanın etkisiyle 16 R 6611 plakalı aracın sürücüsü Recep Çengel ile birlikte araçta bulunan Hasibe Çengel, Ergül Aksoy, Gülizar Araç ve 34 LY 6618 plakalı araçta yer alan yolcular Sevda Filik, Ensar Filik ve Melih Filik yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri olay yerine intikal ederek yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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