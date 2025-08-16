Gelibolu’da Orman Yangını Sürüyor

GELİBOLU’DA ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale etmeye hızla devam ediyor. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı olarak tahliye edilen 5 köydeki toplam 251 kişi güvenli alanlara sevk edildi. Yangının saati 16.28 olarak kaydedilirken, yangın Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü çevresinde başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Durumun aciliyeti sebebiyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

MÜDAHALE BÜYÜK HIZLA SÜRÜYOR

Yangına karadan gerçekleştirilen müdahale için 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve toplam 985 personel görev alıyor. Yangın nedeniyle tahliye edilen köyler arasında Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine ait Karainebeyli köyleri yer alıyor. Tahliye edilen köylerin sakinlerinden 251 kişi güvenli bölgelere yönlendirildi. Yangın, tahliye edilen yerleşim birimlerine ulaşmadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği yangında tedbir amaçlı tahliye edilen köyler hakkında bilgi verdi. Açıklamada; “Çanakkale Gelibolu Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyümüzden 251 vatandaşımız güvenli alanlara taşınmıştır. Bunlardan 112’si Eceabat Gençlik Konukevinde misafir edilmektedir. Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere bütün kurumlarımız ve ekiplerimiz yangına karşı mücadeleye devam etmektedir. Şu an itibarıyla yangın, tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir.” denildi.