Gelibolu’da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

ÇANAKKALE’DE YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangına hem havadan hem de karadan müdahale yapılıyor. Gelibolu’nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasında dün saat 16.28’de başlayan ve rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahale sürmekte.

HAVA VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Tayfur yangını sebebiyle güvenlik önlemi amaçlı 5 köyden toplamda 251 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu. Bu kişilerin 112’sinin Eceabat Gençlik Konukevi’nde konakladığını belirten Vali, başta orman teşkilatı olmak üzere, birçok kurum ve ekibin yangınla mücadelesini sürdürdüğünü aktardı. “Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir.” şeklinde bilgi verdi.

HAVA MÜDAHALESİ BAŞLADI

Akşam saatlerine kadar yangına 12 uçak ve 12 helikopterle havadan destek veriliyor. Ayrıca yerel müdahaleye 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve toplamda 985 personel katılıyor. Yangın nedeniyle Gelibolu’nun Karainebeyli, Eceabat’ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbiren tahliye edilmiş durumda. Havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla tekrar başladı ve helikopterler ile uçaklar mevcut durumda aktif olarak görev alıyor.

EKİPLERİMİZ YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Vali Toraman, Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal’deki hesabından duyurduğu açıklamada, Tayfur yangınına müdahalenin devam ettiğini belirtti. “Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar.” ifadelerini kullandı.