Gelibolu’da Semt Pazarı Kurulacak

SEMT PAZARI KURULUMU

Gelibolu’da 17 dönümlük bir alanda yeni bir semt pazarı kurulmaya hazırlanıyor. Bu proje, belediye meclisinin ağustos ayında gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda kamuoyuna duyuruldu. Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, söz konusu alanın Milli Savunma Bakanlığı’na ait olduğunu ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider’in girişimleri sayesinde bu alanın ücretsiz olarak belediyeye devredildiğini ifade ediyor.

PROJENİN ÖNEMİ

Soyuak, sürecin yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü belirterek, “Askeriyeden böyle bir alanın ücretsiz alınması imkansız gibi görünüyordu. Gelibolu için önemli bir kazanım oldu.” açıklamasında bulundu. Ayrıca toplantıda, belediye meclisindeki AK Parti ve CHP gruplarının iş birliği de ön plana çıkarıldı. Bu iş birliği, projenin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Miss Universe’de Filistin’i Temsil Eden Ayoub

Bu yılki Miss Universe'de Filistin'i temsil edecek Nadeen Ayoub, Dubai'de yaşıyor. 27 yaşındaki Ayoub, Miss Filistin Organizasyonu’nun da kurucusu. Tayland'a yarışmaya katılacak.
2025 YKS Sonuçlarına Göre Akdeniz Öğrenci Alımı Oldu

2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Akdeniz Üniversitesi'ne 9 bin 69 öğrenci kaydoldu. Rektör Özlenen Özkan, akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimi de ön plana çıkardı.

