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Gelİbolu’da Tır Yangını SÖndürüldÜ

OLAY YERİNDE YANGIN ÇIKTI

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen bir kazada devrilen tırda yangın çıkıyor. Bulgaristan uyruklu H.A.Y. tarafından yönetilen ve plakası belirlenemeyen tır, Bolayır bölgesinde yoldan çıkarak devriliyor. Sürücü, kendi çabalarıyla araçtan dışarı çıkarken aracın alev almasıyla yangın başlıyor.

ALEVLER KISAYOLDA BÜYÜDÜ

Kısa sürede büyüyen alevler, tüm tırı sarıyor. Durum öncesinde buna dair ihbarlar yapılmasıyla birlikte bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Polis ekibi, yolda güvenlik önlemleri alıyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıyor.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI

Yangın sonrası tır, kullanılmaz hale geliyor. Ayrıca, sürücünün alkollü olduğu yönünde iddialar ortaya çıkıyor. Yangının sonuçları ve kaza nedeniyle yapılan incelemeler devam ediyor.

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