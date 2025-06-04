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Gelibolu’da Tütün Denetimleri Devam Ediyor

DENETİMLER SÜRÜYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında denetimler devam ediyor. Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Tütün Denetim Ekibi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımına yönelik kontrol ve bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

Kafe ve restoran gibi kapalı mekanlarda yapılan denetimlerde, yasağa uymayanlara yasal işlemler uygulanıyor. Kurallara uyan işletmelere ise teşekkür ediliyor. Yetkililer, bu denetimlerin halk sağlığını korumak, pasif etkilenmeyi önlemek ve temiz hava hakkını güvence altına almak amacıyla sürdürüldüğünü ifade ediyor.

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