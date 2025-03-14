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Gelibolu’da Yangın: Daire Kullanılamaz Hale Geldi

YANGINDA DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, bir apartmanın giriş katında bulunan daire, gerçekleşen yangın sebebiyle kullanılamaz duruma geldi. Hoca Hamza Mahallesi’nde, İbni Katip Sokak üzerindeki bir binanın giriş katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Saat 19.15 civarında meydana gelen yangın, dumanlarla tüm apartmanı sardı.

İTFAİYE HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın haberinin verilmesiyle birlikte, itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının sonucunda can kaybı olmaması sevindirici bir gelişme olurken, dairenin durumu kullanılmaz hale gelmesiyle acı bir son yaşandı. Olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.

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