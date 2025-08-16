Haberler

Gelibolu’da Yangın İçin Mücadele Başladı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde ormanlık bir alanda çıkan yangına, hava ve kara ekipleri ile müdahale ediliyor. Tayfur köyü civarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi ve yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

YANGINA MÜDAHALE BAŞLADI

Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu’nun Tayfur ve Cumalı köyleri arası ormanlık alandaki yangının saat 16.28’de başladığı bildirildi. Yangına müdahale için 12 uçak, 12 helikopter, 94 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 560 personel görevlendirildi. Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için aralıksız olarak havadan ve karadan çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Tedbiren TAHLİYELER GÜNDEMDE

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “Eceabat’ın Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir.” dedi. Vali Toraman, Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli köyünün ardından Eceabat’ın Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin de tedbiren tahliye edildiğini ifade etti. Yangınla mücadelede, Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek veriyor.

