Gelibolu’da Yangın İçin Müdahale Devam Ediyor

ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Çanakkale Valiliği, Eceabat Yolağzı köyünün tedbir amaçlı olarak tahliye edildiğini bildirdi. Yangın, saat 16.28’de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü bölgesinde başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılıp geniş bir alana yayıldı.

ETKİLİ MÜDAHALE İÇİN SEVKİYAT YAPILDI

İhbarın ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Yangına havadan toplamda 12 uçak ve 9 helikopter, karadan ise 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve 276 personel ile müdahale ediliyor. Çanakkale Valiliği’nin yangın hakkında yaptığı açıklamada, “Eceabat Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir” denildi.

Erdoğan: Zirve Sürecin Hızlanmasını Sağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'le yapılan zirvenin, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik çabaları hızlandırdığını belirtti ve Türkiye'nin barışa katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.
Nilüfer’deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan ya da yaşamını yitiren olmadı. Soruşturma başlatıldı.

