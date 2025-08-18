Gelİbolu’da Yangın Kontrol Altında

ÇANAKKALE’DE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Gelibolu ilçesinde başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Yanan alanlar dronla görüntülenerek durum tespit edildi. Yangın 16 Ağustos günü saat 16.28’de Gelibolu ilçesinin Tayfur ve Cumalı köyü civarında ortaya çıktı. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle hızla büyümek amacıyla geniş bir alana yayıldığı bildirildi. İhbarın yapılmasının ardından, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin alevlerle süregelen yoğun mücadelesinin ardından, yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

TARIM VE ORMAN BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili olarak saat 15.00 sıralarında bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Çanakkale / Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi ile büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir” şeklinde konuştu. Yangının 3’üncü gününde, yanan ormanlık alanların dronla görüntüleri alındı.