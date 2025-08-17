Gelibolu’da Yangın Nedeniyle Tahliyeler Yapıldı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle 6 köy boşaltıldı. Tahliye edilenlere psikolojik destek sağlanıyor. Yangın, Gelibolu ilçesi Tayfur köyünde dün saat 16.28’de ormanlık alanda başladı. Yangına hem havadan hem de karadan yoğun müdahale sürüyor. Tedbir amaçlı olarak Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli, Ilgadere köyleri tahliye edildi. Güvenli bölgelere yerleştirilen vatandaşlara, Çanakkale’deki orman yangını nedeniyle Eceabat Gençlik Konukevine de yerleştirilen bazı vatandaşlara psikolojik destek sağlanıyor.

PSİKOLOJİK DESTEK HİZMETİ

Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gelibolu ve Eceabat ilçelerimizde meydana gelen yangınlar nedeniyle yangın bölgelerinden tahliye edilerek Eceabat Gençlik Konukevine yerleştirilen vatandaşlarımıza, PSD Ekiplerimiz ivedilikle destek vermeye başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.” ifadeleri yer aldı. Bu süreçte destek sağlamak amacıyla çalışmalar devam ediyor.