Gelibolu’daki Kazada Yaralı Sayısı 37 Oldu

ÇANAKKALE’DE OTOBÜS KAZASI FECİ SONUÇLAR DOĞURDU

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde gerçekleşen otobüs kazasında yaralı sayısı 37’ye çıktı. Yunanistan’da bulunan İskece Karnavalı’ndan dönen tur otobüsünün sürücüsü Y.B.’nin uykulu olduğu iddia edilerek kazanın meydana geldiği bildirildi.

OTOBÜSTE 44 YOLCU VARDI

Gelibolu’da meydana gelen kazada, İzmir’e dönen tur otobüsü yoldan çıktı. Kazanın ardından yapılan değerlendirmelere göre otobüste toplam 44 yolcu mevcut bulundu. Y.B. adlı sürücü de kazada yaralanan kişilerden biri olarak kaydedildi. Yolcuların aktardıklarına göre, otobüs aşırı yoğunluk sebebiyle Yunanistan sınırında yaklaşık 5 saat beklemek zorunda kalmış.

İNCELEME SÜRÜYOR

Jandarma, kazayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı ve olayın nedenlerine dair çalışmalarını sürdürüyor. Yaralıların durumu ile ilgili yeni gelişmelerin kaydedilmesi bekleniyor.