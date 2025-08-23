Gelibolu’daki Orman Yangını Devam Ediyor

ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü’nün ekipleri, hem kara hem de hava üzerinden müdahale ediyor. Yangının etkilediği ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi. Yangın, Gelibolu ilçesinin Ilgardere köyünde dün saat 15.00 sularında başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

BÖLGEYE MÜDAHALE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine, yangına müdahale etmek amacıyla hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi. Havanın kararmasıyla birlikte, alevlerle yoğun bir mücadele devam etti. Gece saatlerinde yangın büyük oranda kontrol altına alındı ve tekrar havadan müdahale için güneşin ilk ışıkları beklenmeye başladı.

DRON İLE ZARAR GÖREN ALAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın sonrası zarar gören alanlar, sabah saatlerinde dron ile görüntülendi. Bu durum, müdahale ekiplerinin çalışmalarını ve yangının boyutunu daha iyi değerlendirmelerine olanak sağladı.