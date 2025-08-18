Gelibolu’daki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hem havadan hem de karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yangından etkilenen köyleri ziyaret etti. Yangın, 16 Ağustos tarihinde saat 16.28’de Gelibolu ilçesinin Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde ortaya çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın, 18 Ağustos tarihinde saat 11.00 civarında havadan ve karadan yoğun müdahale sayesinde tamamen kontrol altına alındı. Şu an bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın sebebiyle tedbir amaçlı olarak Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy, Beşyol ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli ile Ilgadere köyleri tahliye edildi. Alevlerin şiddetinin azalmasının ardından, yapılan çalışmalar sonucunda köylüler evlerine dönebildi.

KÖYLÜLERLE GÖRÜŞME YAPILDI

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı ile birlikte yangından etkilenen köyleri ziyaret etti. Heyet, köylülerle görüşerek bölgede etkilenen alanlar hakkında bilgi aldı. İsmail Kaşdemir, gerekli çalışmaların ivedilikle gerçekleştirileceğini söyledi.