Gelibolu’daki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, 16 Ağustos tarihinde saat 16.28’de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü civarında başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbarın ardından, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangın, 18 Ağustos tarihinde saat 11.00 itibarıyla tamamen kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

ALEVLER NEDENİYLE TAHLİYELER YAPILDI

Yangın süresince tedbir amaçlı olarak Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy, Beşyol ve Gelibolu ilçesine kendi yönelik Karainebeyli ve Ilgadere köyleri tahliye edildi. Alevlerin şiddetinin azalmasının ardından, bölgede yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşlar evlerine dönebildi.

KÖY ZİYARETLERİ VE GÖRÜŞMELER

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı ile birlikte yangından etkilenen köyleri ziyaret etti. Burada köylülerle görüşmeler gerçekleştirildi ve etkilenen alanlarla ilgili bilgi alındı. İsmail Kaşdemir, gerekli çalışmaların ivedilikle yapılacağını kaydetti.