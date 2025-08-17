Gelibolu’daki Yangına Müdahale Devam Ediyor

ORMAN YANGINI MÜDAHALELERİ DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale etmeye devam ediyor. Çanakkale’de süregiden orman yangını nedeniyle tahliye edilen köylerde incelemeler gerçekleştiren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, bölgedeki durumu yakından takip ediyor.

YANGININ ÇIKTIĞI AN VE GENİŞLEME SÜRECİ

Yangın, dün saat 16.28 sıralarında Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü civarında başladı. Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla büyümesi sonucu yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarının yapılmasının ardından bölgeye hızla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına yönelik yoğun müdahaleler devam ederken, bu kapsamda tedbir amaçlı olarak bazı köyler tahliye edildi.

TAHLİYE EDİLEN KÖYLERDE İNCELEMELER YAPILDI

Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy, Beşyol ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli, Ilgadere köyleri tahliye edilen yerler arasında bulunuyor. Sadi Ergin, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ile birlikte tahliye edilen köylerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yangınla ilgili gelişmelerin takip edilmesi gereken bir konu olduğu vurgulanıyor.