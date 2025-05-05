Gelibolu Öğrencileri Trafik Haftası İçin Ziyaret Etti

ÖĞRENCİLER TRAFİK HAFTASI KAPSAMINDA ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Piri Reis Anaokulu öğrencileri, Trafik Haftası nedeni ile öğretmenleri eşliğinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’ni ziyaret ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler Gelibolu Bölge Trafik İstasyon Amirliği tarafından karşılanarak, istasyondaki ekip araçları ve malzemeleri ile ilgili bilgi ediniyor.

TRAFİK KURALLARI VE KAMPANYA HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Ziyaret sırasında öğrencilere trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yaya ve okul geçidi gibi konularda detaylı bilgilendirmeler yapılıyor. Ayrıca, çocuklar Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı Trafik Haftası sloganı olan “Bir Kural Bir Ömür” kampanyası çerçevesinde hazırlanmış pankartlarla fotoğraf çekiyor. Etkinlik sonunda öğrencilere ikramlar sunuluyor ve küçük hediyeler veriliyor.