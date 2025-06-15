Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Açıldı

BATIK GEMİLERDEKİ TARİH YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki derinliklerde yer alan savaş gemileri, dalış turizmine açılarak Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olarak adlandırıldı. Bu park, pek çok hikaye taşıyan Çanakkale’nin savaş batıklarını barındırıyor ve 1’inci Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı olma özelliğini taşıyor.

ŞARAP ŞİŞESİ KEŞFEDİLDİ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Gelibolu Sualtı Parkı’nda gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında savaşın izlerini taşıyan ‘Carthage’ isimli geminin 4’üncü ambarında 110 yıllık dolu bir şarap şişesi keşfetti. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Bugün Carthage batığında, alt 4’üncü ambarda, 81 metre derinlikte bir adet şarap şişesi bulundu. Gelibolu Sualtı Parkı’nın ne kadar önemli kültürel miraslar barındırdığı bir kez daha ortaya çıktı. Tarihi Alan Başkanlığı olarak araştırmaya ve bulmaya devam edeceğiz” şeklinde bilgiler verdi.