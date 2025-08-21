Gelibolu Tarım ve Orman Çalışmaları Başladı

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarlalarda başlayıp ormanlık alanlara sıçrayan yangından sonra hasar tespit çalışmalarına girişti. Yangının etkili olduğu Ilgardere ve Karainebeyli köyleri, zarar gören ekili-dikili alanlar ile arıcılık faaliyetleri açısından ekipler tarafından detaylıca inceleniyor.

RAPORUN HAZIRLANMASI PLANLANIYOR

Sahada gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarının ardından, ortaya çıkan duruma dair bir rapor hazırlanmasının bekleniyor. Bu rapor, yangının yaratmış olduğu kayıpları daha net bir şekilde ortaya koymayı amaçlıyor.