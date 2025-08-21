Gelibolu Yangın Hasar Tespiti Yapılıyor

ORMAN YANGININDAN ETKİLENEN KÖYLERDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen köylerde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmaları yürütüyor. 16 Ağustos’ta Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesine doğru yayıldı. Yangın ertesi gün kontrol altına alındıktan sonra, hasar tespit ekipleri saha çalışmalarına başladı.

ETKİLENEN YAPILARIN DURUMU İNCELENİYOR

Ekipler, gelen ihbarlarla birlikte Kumköy, Yolağzı, Ilgardere, Büyükanafarta, Küçükanafarta ve Karainebeyli köylerinde yangından etkilenen yapıların durumunu incelemek için tarama çalışmaları yapıyor. Kumköy’de yapılan araştırmalara göre, 1 konut yıkık, 1 depo ağır hasarlı olarak tespit edildi. Yolağzı köyünde ise 1 konut hasarlı, 2 ahır ağır hasarlı ve 1 depo ağır hasarlı durumda bulundu. Diğer köylerde, yani Ilgardere, Büyükanafarta, Karainbeyli ve Küçükanafarta’da yapılan incelemelerde herhangi bir hasarlı yapıya rastlanmadığı belirlendi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Hasar tespit çalışmalarının, gelen ihbar ve bildirimlere göre süreceği belirtildi. Teknik ekipler, yerinde incelemeleri yapmaya devam edecek. Yangından etkilenen bölgelerdeki durumu belirlemek için çalışmaların hızla devam ettiği ifade ediliyor.