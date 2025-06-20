Gelin skandalı davası yeniden açılıyor!

YARGITAY’DAN YENİ GELİŞME

6 yaşındaki evlendirme skandalına dair davada yeni bir aşama yaşandı. Yargıtay, 6 yaşında dini nikah ile evlendirilen ve uzun yıllar cinsel istismara uğrayan H.K.G. davasında verilen mahkumiyet kararlarını usulden bozdu. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin daha önce sanıklar aleyhine verdiği bozma kararının ardından dosyayı yerel mahkemeye göndermesini “usul hatası” olarak değerlendirdi. Sanık Kadir İstekli’ye daha önce 30 yıl hapis cezası verilmiş ancak istinaf mahkemesi bu cezayı yetersiz bularak bozmuştu. İstekli hakkında iki ayrı suçtan toplam 36 yıl hapis cezası verilmişti. H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ise 18 yıl 9 ay ceza almış; annenin dosyası ise ayrılmıştı. Yargıtay, dosyanın usule aykırı olarak yerel mahkemeye gönderildiğine hükmederek mahkumiyet kararlarını bozdu. Bu nedenle dava dosyası, yeniden değerlendirme yapması için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’ne sevk edilecek.

SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul’da H.K.G. isimli küçük yaşta bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiaları üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede, H.K.G.’nin 14 yaşındayken hastaneye gittiğinde polislerin durumu bildirmesi sonucu soruşturmanın açıldığı, savcılığın istemesi üzerine başka bir kızın kemik testine girdiği ve bu sebeple soruşturmanın kapandığı ifade edildi. Hazırlanan iddianamede, sanık Kadir İstekli’nin “nitelikli cinsel saldırı” ve “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından en az 30 yıl hapis ile, diğer sanıkların ise “çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak” suçundan 18 yıldan az olmamak üzere ceza alması talep edilmişti. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına dair iddialar ile ilgili olarak bir savcı hakkında inceleme izni vermişti.

DAVA GELİŞMELERİ

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023’te yapılmasına karar vermişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerinin değerlendirilmesinin ardından Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Gözaltına alınan sanıklar, tutuklama kararlarının ardından cezaevine gönderilmişti. Mahkeme heyeti, 23 Ekim 2023’te Kadir İstekli’ye “birden fazla kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 30 yıl, güne Yusuf Ziya Gümüşel’e ise aynı suçtan 20 yıl hapis cezası vermişti. Anne Fatıma Gümüşel’e ise 16 yıl 8 ay ceza uygulanmıştı. İstinaf ise Kadir İstekli’ye verilen 30 yıl hapis cezasını yetersiz bularak kararı bozmuştu. Sanık Kadir İstekli, “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 21 yıl, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan ise 15 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Diğer sanık Yusuf Ziya Gümüşel’e de “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.