Gelingüllü Barajı’nda Eski Yerleşim Alanları Ortaya Çıktı

KURAKLIK NEDENİYLE TARİHİ YERLEŞİMLER ORTAYA ÇIKTI

Yozgat’ın Esenli köyündeki Gelingüllü Barajı’nda yaşanan kuraklık sonucu su seviyesinin düşmesi, yıllar önce su altında kalan eski yerleşim alanlarının yeniden görünür hale gelmesine yol açtı. 1994 yılında sulama amacıyla hizmete açılan baraj, bölgedeki tarım ve balıkçılığın temel ihtiyaçlarından biri oldu ve 20 bin 474 hektarlık araziyi sulamak için kullanıldı. Beklenen yağışların gerçekleşmemesi ve bilinçsiz su kullanımının etkisiyle barajın doluluk oranı, son yılların en düşük seviyelerine geriledi. Bu durum, su altında kalan okul, belediye binası, mezarlıklar ve diğer çeşitli yapıları da gün yüzüne çıkardı. Köyün sakinleri, barajın inşa sürecinde boşaltılan eski yerleşim alanlarını yeniden görmenin heyecanını yaşıyor.

DUYGUSAL ANILAR YENİDEN CANLANDI

Esenli köyünde doğup büyüyen Muammer Aydın, bu durumu AA muhabirine anlattı. İlk ve ortaokul eğitimini burada tamamladığını belirten Aydın, “Baraj karşısındaki evler istimlak edilmedi, oralar kaldı. Binalar o kadar sağlam ki çürümedi, zarar görmedi. İnsan çok duygulanıyor, çocukluğumuz hep buralarda geçti. Burayı görmek için geldim. Sular oldukça çekilmiş. Çocukluğumuz gözümüzün önüne geliyor, duygusal şeyler hissediyorsun.” şeklinde duygularını dile getirdi.

BALIKÇILIK GEÇİM KAYNAĞIMIZDIR

Köyde 8-9 yaşına kadar kalan Durmuş Çetin, daha sonrasında babasının işleri dolayısıyla Antalya’ya gittiğini söyledi. Yaklaşık 10 yıl sonra tekrar köye döndüğünü ifade eden Çetin, “Suyun altında kalan okulumuz tekrar gün yüzüne çıktı. Çocukken okulun bahçesinde top ve misket oynardık, camimizde Kur’an kursuna giderdik. Buraları görünce insan duygulanıyor. Eski köyümüz ortaya çıktı. Mezarlarımız, yaşadığımız evler gün yüzünde. Keşke sular çekilmeseydi, barajın doluluk oranı yüksek olsaydı da biz de eski günlerimizi yad edip üzülmezdik. Suyun olmaması bizim için iyi değil. Köyümüzün yüzde 30’unun geçim kaynağı balıkçılık. Şu anda röportaj yaptığımız yer normalde su olurdu, gelemezdik. İklim şartları, bilinçsiz su kullanımı maalesef barajdaki su seviyesini yüzde 10’lara kadar düşürdü.” ifadelerini kullandı.