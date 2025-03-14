Gelinim Mutfakta 14 Mart Kim Kazandı?

YARIŞMA PROGRAMI HEYECANLA DEVAM EDİYOR

Kanal D’nin popüler yarışma programı Gelinim Mutfakta, 14 Mart 2025 Cuma günü izleyicilere heyecan dolu bir bölüm sundu. Bu bölümde günün birincisi ve çeyrek altını kimin kazandığı ise henüz belirlenmedi. Gelinim Mutfakta, gelinlerin yemek becerilerinin sergilendiği ve her gün kayınvalidelerin puan verdiği bir yarışmadır. En yüksek puanı toplayan gelin, çeyrek altınla ödüllendiriliyor ve haftanın sonunda en fazla puanı toplayan gelin, 10 altın bileziğin sahibi olabiliyor.

ASLI HÜNEL’İN GEÇMİŞİ

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Türk sanat müziği sanatçısı olan Hünel, ünlü oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşidir. Arap kökenli bir anne ve Selanik göçmeni bir babanın çocuğu olarak, müzik kariyerine Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde başladı. 14 yaşında şan dersleri almaya başlayan Hünel, Türkiye’nin farklı yerlerinde sahne alarak müzikseverlerle buluştu. Özellikle “Bambaşka” isimli albümü ile dikkat çeken sanatçının çalışmalarına klip çekildi.

TELEVİZYONDAKİ KARİYERİ

Aslı Hünel, TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021 ile 18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sundu. Ardından, 19 Aralık 2021’den itibaren Show TV ile Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programında ekranlara gelmeye başladı. Kişisel hayatında ise Hünel, 12 Nisan 2018’de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlilik gerçekleştirdi. Ancak, 26 Ekim 2020’de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel’i kaybetti.