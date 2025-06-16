Gelinim Mutfakta 16 Haziran Birincisi

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

16 Haziran Pazartesi günü Gelinim Mutfakta puan durumu, yarışmacıların yemek performanslarına göre şekillendi. Program boyunca izleyiciler heyecanla yarışmanın gidişatını takip etti. Yarışmanın takipçileri “Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?” sorusunu merak etti. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar.

GÜNÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta’nın 16 Haziran Pazartesi puan durumu, yarışmacıların gün içinde hazırlamış olduğu yemeklerin tadımına dayanarak değerlendirildi. Kayınvalidelerin verdiği puanlar neticesinde gelinler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Puanlama sonuçlarının ardından, en yüksek skoru alan yarışmacı günün birincisi olarak ilan edildi. İzleyiciler, “Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?” sorusunun yanıtını merak ediyordu. Yapılan açıklamaya göre, Ezgi 20 puan alarak 16 Haziran 2025 Pazartesi gününün birincisi oldu ve çeyrek altın ödülünü kazandı.

HAFTALIK SIRALAMA VE GÖSTERİ

Gelinim Mutfakta’nın 16 Haziran Pazartesi puan durumu ile birlikte haftalık sıralama da şekillenmeye başladı. Yarışmanın final günü olan Cuma’ya kadar en yüksek toplam puana ulaşan gelin, 10 altın bilezik kazanacak.

ASLI HÜNEL’İN SUNUCULUĞU

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olarak son yıllarda televizyon ekranlarında dikkat çeken başarılı bir sunucu oldu. Müzik kariyerine adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış ve sahne performansları ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafeti ile dikkat çeken sanatçı, özellikle Kanal D’de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.