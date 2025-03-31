Gelinim Mutfakta 31 Mart Sonuçları Açıklanmadı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU GÜNCELLEMELERİ

Gelinim Mutfakta programında her gün yayın sonrası puan durumu güncelleniyor. Ancak, 31 Mart Pazartesi günü ile ilgili sonuçlar henüz netleşmedi. İzleyiciler, “Gelinim Mutfakta 31 Mart çeyrek altını kim aldı?” sorusunun yanıtını bulmak için Kanal D yayın akışını ve resmi açıklamaları takip ediyor. Yarışmanın heyecanı günden güne artıyor. 31 Mart Gelinim Mutfakta’da kim kazandı ve çeyrek altını kim aldı soruları merakla bekleniyor.

Haftanın Yarışması VE ÖDÜLLERİ

Gelinim Mutfakta programının 31 Mart 2025 tarihli bölümünde, günün birincisi ve çeyrek altını henüz kesin olarak belirlenmedi. Yarışma, hafta içi her gün yayınlanan ve gelinlerin yemek becerilerini gösterdiği popüler bir televizyon programı olarak dikkat çekiyor. Kayınvalideler tarafından verilen puanlar sonucunda en yüksek skoru alan gelin çeyrek altınla ödüllendiriliyor. Haftanın sonunda ise en çok puanı toplayan gelin, 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

ASLI HÜNEL’İN KİŞİSEL HAYATI

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Türk sanat müziği sanatçısı olan Hünel, aynı zamanda oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşi. Annesi Arap ve babası Selanik göçmeni olan Aslı Hünel, müzik kariyerine Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde başlamış. 14 yaşında şan dersi alıp Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sahne alarak müzikseverlerle buluşmuştur. “Bambaşka” isimli albümündeki eserleri kliplendiren Hünel, TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunmuş, ardından 19 Aralık 2021’den itibaren Show TV’de Gelin Evi adlı sabah kuşağı programıyla ekranlara gelmeye başlamıştır. Hünel, 12 Nisan 2018’de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi ve 26 Ekim 2020’de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel’i kaybetmiştir.