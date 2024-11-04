Gelinim Mutfakta 4 Kasım Puan Durumu

GELİNİM MUTFAKTA’ DA HEYECAN DEVAM EDİYOR

Gelinim Mutfakta programında 4 Kasım 2024 Pazartesi günü günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin merak ediliyor. Yarışmanın takipçileri, programda kimlerin öne çıktığını ve puan durumunu öğrenmek istiyor. Nursel Ergin, hafta içi her gün izleyicilerle buluşturarak programı sunuyor ve izleyiciler günün sonunda çeyrek altının ve birincinin kim olduğunu merak ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HALA BELİRSİZ

4 Kasım 2024’te Gelinim Mutfakta’da heyecan bir an olsun düşmedi. Ancak, yarışmada çeyrek altının ve günün birincisinin kim olduğu henüz açıklanmadı. İzleyiciler ilerleyen saatlerde bu bilgilerin netleşmesini bekliyor.

PUAN DURUMU ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

4 Kasım Pazartesi gününe ait güncel puan durumu da henüz belirlenmemiş durumda. Ayrıca, Nursel Ergin’in Gelinim Mutfakta programından ayrılışına dair net bir bilgi bulunmuyor. Yarışmanın sunucusu sürekli değişiklik gösteriyor ve daha önce Fatih Ürek, Demet Akalın, Onur Büyüktopçu ve Seda Sayan gibi isimlerin sunuculuk görevini üstlendiği programda, sunuculuk artık yeni bir isme devredildi.