Gelinim Mutfakta 5 Kasım Sonuçları Gelinim Mutfakta 5 Kasım Birincisi Gelinim Mutfakta Puan Durumu 5 Kasım Gelinim Mutfakta 5 Kasım Puanları Gelinim Mutfakta 5 Kasım Çeyrek Altın Nursel Ergin’in Gelinim Mutfakta Ayrılığı

GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMINDA GÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta programında, 5 Kasım Salı 2024 tarihli bölümde birinci olan gelin ve çeyrek altını kazanan isim izleyiciler tarafından merak ediliyor. “Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kanal D’nin sevilen yarışma programı, sunucu Nursel Ergin’in önderliğinde hafta içi her gün izleyicilere ulaşmaya devam ediyor. Programı takip eden izleyiciler, her gün sonunda puan durumu ve çeyrek altını hangi gelinin kazandığını öğrenmekte istekli.

EZGİ ÇEYREK ALTINI KAZANDI

5 Kasım’da günün birincisi Ezgi oldu ve çeyrek altını kazandı. Yarışma esnasında gelinler, çeyrek altını elde etmek adına mutfakta büyük bir mücadele verdiler. Geçen haftanın öne çıkan isimleri olan Aysun ve Seren, yeni hafta ile birlikte etkileyici tarifler sunmaya çalışırken, Ezgi de gösterdiği başarılı performans ile yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

5 KASIM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 5 Kasım Salı puan durumu şu şekilde belirlenmiştir:

– Ezgi: 22 puan

– Beyzanur: 14 puan

– Aysun: 13 puan

– Seren: 3 puan

NURSEL ERGİN’İN PROGRAMDAN AYRILIŞI

Nursel Ergin’in Gelinim Mutfakta programındaki sunuculuk görevinden neden ayrıldığı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu sebeple, Nursel Ergin’in Gelinim Mutfakta’dan neden ayrıldığı hakkında net bir açıklama yok. Kanal D’nin popüler yarışması Gelinim Mutfakta’nın sunuculuk görevi yeni bir isme devredildi ve daha önce Fatih Ürek, Demet Akalın, Onur Büyüktopçu ve Seda Sayan gibi birçok ünlü isim programın sunuculuğunu üstlenmişti.