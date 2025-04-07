Gelinim Mutfakta’da Puan Durumu Belli Değil

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta programında her gün gelinler, mutfakta becerilerini gösteriyor. Kayınvalideler ve sunucu tarafından verilen puanlar sayesinde bir gelin çeyrek altın kazanıyor. Ancak, 7 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl gelişiyor? Günün kazananı kim oldu?

HAFTANIN GELİNİ KİM OLACAK?

7 Nisan Pazartesi 2025 tarihli bölümde, günün birincisi ve çeyrek altın henüz netleşmedi. Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanan ve gelinlerin yemek becerilerini sergilediği oldukça sevilen bir yarışma programı. Her gün kayınvalideler tarafından verilen puanlar sonucunda en yüksek puanı alan gelin, çeyrek altın ödülüne sahip oluyor. Haftanın sonunda ise en yüksek puanı toplayan gelin, 10 altın bileziğin sahibi olabiliyor.

ASLI HÜNEL’İN KİŞİSEL HAYATI

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul’da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı olan Hünel, oyuncu Saruhan Hünel’in ablasıdır. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Müzik kariyerine Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde başlayan Aslı Hünel, 14 yaşında şan dersi almaya başladı. Türkiye’nin farklı yerlerinde sahne alarak müzikseverlerle buluştu. “Bambaşka” isimli albümündeki parçaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021 – 18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte “Günaydın Türkiye” programını sunduktan sonra, Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021 tarihinden itibaren “Gelin Evi” adlı sabah programıyla izleyicilere ulaştı. Ayrıca 12 Nisan 2018’de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlenmiştir. Hünel, 26 Ekim 2020’de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel’i kaybetmişti.