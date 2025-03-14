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Gelinlikli Kadın Tanıtım İçin Dolaştı

GELİNLİK GİYEREK DÖVİZ TUTAN KADIN ŞAŞKINLIK YARATTI

Tepecik Mahallesi’ndeki Neyzen Tevfik Caddesi’nde bugün akşam saatlerinde, gelinlik giymiş bir genç kadın elinde “Koca Aranıyor Mümkünse Zengin” yazılı dövizle dikkat çekti. Yoldan geçen araç sürücülerine yazılı kağıdı gösteren bu ilginç olay, çevredeki insanları şaşkına çevirdi.

KADININ YAPTIĞI EYLEMİN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kadın yaklaşık 10 dakika boyunca caddede bu şekilde yürüdü. Ancak olayın ardındaki gerçek kısa sürede anlaşıldı. Elinde dövizle “Koca arayan” genç kadının, bir gelinlik markasının tanıtımı için bu performansı sergilediği belirtildi.

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